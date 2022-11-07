4 مميزات للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية عبر «تيقظ»

تواصل – فريق التحرير:

أتاح نظام “تيقظ” استقبال بلاغات الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية، والذي يعزز المشاركة المجتمعية في حماية الأفراد والمجتمع من مضاعفات الأدوية.

وتتيح خدمة “تيقظ” إرسال وتقديم البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.

وأوضح أن الإبلاغ يسهم في:

1- حماية عائلتك والآخرين مستقبلاً من الإصابة بمضاعفات استخدام الأدوية وأعراضها الجانبية.

2- أداء المركز الوطني للتيقظ عمله بالشكل المطلوب.

3- تحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات المتداولة في المملكة.

4- فاعلية المركز تعتمد على المشاركة الفعالة في جميع أفراد المجتمع؛ حيث يتم التعامل مع البلاغات الواردة للمركز الوطني للتيقظ بسرية تامة.

وتم تحديد 3 طرق لتقديم البلاغات والتواصل مع المركز الوطني للتيقظ عبر القنوات التالية:

1- رابط الإبلاغ الإلكتروني.

2- البريد الإلكتروني.

3- الرقم الموحد 19999.

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