«الدفاع الأوكرانية»: إسقاط طائرة هجومية روسية في منطقة خيرسون

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية: أنها تمكنت من إسقاط طائرة هجومية روسية من طراز سو -25 في منطقة خيرسون.

روسيا تتكبد خسائر جسيمة في الشرق

وقال الرئيس الأوكراني: إن القوات الروسية تتكبد خسائر جسيمة في الشرق، مؤكدًا أن روسيا تستعد لهجوم جديد على البنى التحتية خاصة الطاقة.

تم إسقاط 85% من المسيرات الإيرانية

وأكد مستشار وزير الدفاع الأوكراني انه تم إسقاط نحو 85% من المسيرات الإيرانية، لافتًا أن لدى كييف أدلة على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية.

وكشفت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن كييف ستواصل اتخاذ أشد الإجراءات لمنع روسيا من استخدام الأسلحة الإيرانية في قتل الأوكرانيين.

من ناحية أخرى، أعلن الكرملين أنه لا تزال روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا لكنها أصبحت الآن مستحيلة بسبب رفض كييف.

تدمير مستودعي أسلحة للجيش الأوكراني

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انه تم تدمير مستودعي أسلحة للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيا ومخزن للوقود في ميكولايف.

في الوقت نفسه أكدت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا أن حوالي 250 جنديًا من الإقليم ما زالوا في الأسر لدى أوكرانيا ونعمل على تحريرهم.

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