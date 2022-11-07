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عاجل.. «الداخلية» تكشف عن عقوبة نقل أو إتلاف وتخريب كاميرات المراقبة الأمنية
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عاجل.. «الداخلية» تكشف عن عقوبة نقل أو إتلاف وتخريب كاميرات المراقبة الأمنية

عاجل.. «الداخلية» تكشف عن عقوبة نقل أو إتلاف وتخريب كاميرات المراقبة الأمنية

عاجل.. «الداخلية» تكشف عن عقوبة نقل أو إتلاف وتخريب كاميرات المراقبة الأمنية
٠١:٢٥:٣٢ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” : يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة مقدارها (20) ألف ريال.

وفي وقت سابق، نشر “الأمن العام” الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضح أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في:

– داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي.

– غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة.

– غرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية.

– الوحدة السكنية في مرافق الإيواء السياحي.

ونصّت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا.

اقرأ أيضًا:

الأمن العام: هذه الأماكن يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية

 

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الداخلية الكاميرات عقوبة إتلاف الكاميرات الامنية عقوبة نقل الكاميرات كاميرات المراقبة

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