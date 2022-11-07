جريمة بشعة.. قيادي حوثي يُلقي مسنة من أعلى السطح ويطلق النار على ابنتها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن مليشيات الحوثي تواصل ارتكاب أبشع الجرائم ضد كافة طوائف الشعب اليمني.

رمي امرأة سبعينية من أعلى سطح أحد المنازل

ووصل ارتكاب المليشيا للجرائم لأن يُقدم أحد مشرفيها على رمي امرأة سبعينية من أعلى سطح أحد المنازل في مديرية الجعفري بمحافظة ريمة بعدما اعتدى عليها بالضرب المبرح.

الاعتداء بطريقة وحشية على المسنين

وأوضحت أن القيادي الحوثي، عبدالله ناجي السبلي، اعتدى بطريقة وحشية على مسنة سبعينية قبل الرمي بها من على منزلها ما أدى إلى تكسير أضلاعها وأطرافها الأربعة.

وبينما حاولت ابنتها الخمسينية إسعاف والدتها، باشرها القيادي الحوثي بإطلاق النار، ما تسبب في إصابتها مباشرة، فيما نقلت المسنة وابنتها إلى مستشفى تهامة لتلقي العلاج، وسط تأكيدات بأن حالتهما خطيرة.

السبب وراء اعتداء الحوثيين على المرأة المسنة

وأشارت إلى أن المعتدي حاول السطو على أرض تابعة للسيدة العجوز بعدما حصلت على أحكام قضائية تؤيد ملكيتها لها، واعتدى عليها بعد رفضها رشاوى لتركها، مؤكدة أن الضحيتين لا عائل لهما، بل تعيلان ابناً مريضاً، وتم إسعافهما من قبل أحد المشايخ في المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي لوضع حد لتصرفات المليشيا مع النساء، مطالبة بالضغط على الحوثيين للتوقف عن خنق النساء، مشددة على أن اليمن يعيش بالفعل أزمة إنسانية كارثية.

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