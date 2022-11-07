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تعليم الأحساء: ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس
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تعليم الأحساء: ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

تعليم الأحساء: ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

تعليم الأحساء: ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس
٠١:٣٩:٣٥ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب إدارة تعليم الأحساء  على “تويتر” أن إدارة المستودعات شرعت في ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية.

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التعليم توقف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية

وفي وقت سابق، قررت وزارة التعليم إيقاف الطباعة الورقية لعدد من المقررات الدراسية لبعض الفصول الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 1444هـ.

وأوضح حساب “التعليم السعودي”، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المقررات ستكون متاحة عبر منصة مدرستي وبوابة عين التعليمية”.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتحول نحو رقمنة الكتب المدرسية.

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فيديو لطلاب يؤدون طقوسًا طائفية

وفي سياق آخر، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فیديو، قیل إنه صور في إحدى مدارس رياض الأطفال في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقیة.

وأظھر المقطع عددًا من الأطفال يؤدون عدة حركات في مسیرة تعبر عن طقوس طائفیة، في حین سمعت في الخلفیة أصوات أناشید ذات منطلقات طائفیة.

من جھتھا، قالت إدارة التعلیم بالأحساء إن سجلاتھا الرسمیة لا تتضمن أي روضة أطفال تحمل اسم الروضة التي قيل إن المقطع صور بداخلها، مؤكدة أن مكتب التعلیم الأھلي أوضح عدم وجود أي روضة أطفال مرخصة بذلك الاسم.

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إدارة تعليم الأحساء الأحساء المقررات الدراسية تعليم الأحساء

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