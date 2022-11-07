رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – سائق أول

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب التعليم الابتدائي أو المتوسط، مع سنة واحدة من الخبرة في القيادة مع التعليم المتوسط ​، أو ثلاث سنوات مع التعليم الابتدائي.

2 – رئيس المكتب

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب دكتوراه أو ماجستير أو درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو الانضباط ذي الصلة.

– مطلوب ست سنوات من الخبرة ذات الصلة بما في ذلك أربع سنوات في القدرة الإدارية مع درجة الدكتوراه ، وتسع سنوات مع الماجستير أو أحد عشر عامًا من المتطلبات المماثلة مع درجة البكالوريوس.

3 – تقني طبي في حالات الطوارئ – علاجي

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب بكالوريوس في خدمات الطوارئ الصحية، أو غيرها من الانضباط ذات الصلة، مع سنتين من الخبرة ذات الصلة مع البكالوريوس.

– مطلوب أربع سنوات كتقني طبي في حالات الطوارئ – مسعف طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

* التقديم:

– التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1 – سائق أول (اضغط هنا)

2 – رئيس المكتب (اضغط هنا)

3 – تقني طبي في حالات الطوارئ – علاجي (اضغط هنا)