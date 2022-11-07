رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – سائق أول
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب التعليم الابتدائي أو المتوسط، مع سنة واحدة من الخبرة في القيادة مع التعليم المتوسط ، أو ثلاث سنوات مع التعليم الابتدائي.
2 – رئيس المكتب
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب دكتوراه أو ماجستير أو درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو الانضباط ذي الصلة.
– مطلوب ست سنوات من الخبرة ذات الصلة بما في ذلك أربع سنوات في القدرة الإدارية مع درجة الدكتوراه ، وتسع سنوات مع الماجستير أو أحد عشر عامًا من المتطلبات المماثلة مع درجة البكالوريوس.
3 – تقني طبي في حالات الطوارئ – علاجي
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب بكالوريوس في خدمات الطوارئ الصحية، أو غيرها من الانضباط ذات الصلة، مع سنتين من الخبرة ذات الصلة مع البكالوريوس.
– مطلوب أربع سنوات كتقني طبي في حالات الطوارئ – مسعف طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
* التقديم:
– التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
1 – سائق أول (اضغط هنا)
2 – رئيس المكتب (اضغط هنا)
3 – تقني طبي في حالات الطوارئ – علاجي (اضغط هنا)