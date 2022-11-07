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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
١٢:٥٤:٠٧ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – سائق أول

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب التعليم الابتدائي أو المتوسط، مع سنة واحدة  من الخبرة في القيادة مع التعليم المتوسط ​، أو ثلاث سنوات مع التعليم الابتدائي.

2 – رئيس المكتب

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب دكتوراه أو ماجستير أو درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو الانضباط ذي الصلة.

 – مطلوب ست سنوات من الخبرة ذات الصلة بما في ذلك أربع  سنوات في القدرة الإدارية مع درجة الدكتوراه ، وتسع  سنوات مع الماجستير أو أحد عشر عامًا من المتطلبات المماثلة مع درجة البكالوريوس.

3 – تقني طبي في حالات الطوارئ – علاجي

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب بكالوريوس في خدمات الطوارئ الصحية، أو غيرها من الانضباط ذات الصلة، مع سنتين  من الخبرة ذات الصلة مع البكالوريوس.

– مطلوب أربع سنوات كتقني طبي في حالات الطوارئ – مسعف طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

* التقديم:

– التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1 – سائق أول  (اضغط هنا)

 2 – رئيس  المكتب (اضغط هنا)

3 – تقني طبي في حالات الطوارئ – علاجي (اضغط هنا)

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