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«الصحة» تُعلن تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 305 حالات
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«الصحة» تُعلن تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 305 حالات

«الصحة» تُعلن تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 305 حالات

«الصحة» تُعلن تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 305 حالات
١٢:٢٣:١٦ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 305 حالات، و3 حالات وفاة.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 823,834 حالة.

تسجيل 4147 حالة نشطة

 وأكدت أنه من بين حالات الإصابة، نحو 4,147 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي بلغ 810,266 حالة

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 810,266 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,421 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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