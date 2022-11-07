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تحذير من الصين لتايوان بسبب وزير بريطاني.. ما الأمر؟
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تحذير من الصين لتايوان بسبب وزير بريطاني.. ما الأمر؟

تحذير من الصين لتايوان بسبب وزير بريطاني.. ما الأمر؟

تحذير من الصين لتايوان بسبب وزير بريطاني.. ما الأمر؟
١٢:٢٤:١٥ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين، إن على بريطانيا وقف أي شكل من التعاملات الرسمية مع تايوان.

يأت هذا التحذير الصيني في أعقاب خطط لزيارة يقوم بها وزير بريطاني للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، لإجراء محادثات تجارية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة إعلامية معتادة سلطات تايوان التوقف عن التواطؤ مع القوى الأجنبية، مشيرًا إلى أن المراجعة الغربية والأمريكية تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية.

العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الصيني أن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم وأن المجتمع الدولي بشكل عام يتطلع إلى أن يطور البلدان علاقة مستقرة.

وأكد أنه أبلغ السفير الأمريكي الجديد لدى بكين نيكولاس بيرنز، أن بإمكانه أن يصبح جسرًا يربط بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم، وأنه يجب ألا تحاول الولايات المتحدة بعد الآن التعامل مع الصين من وجهة نظر القوة، ومحاولات قمع واحتواء تنمية الصين. حسب «سبوتنيك».

المراجعة الأمريكية تزيد من حدة المنافسة الدولية

يأتي هذا في وقت تطالب فيه الصين، أمريكا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا السلاح النووي الصين بكين تايوان جزيرة تايوان وزير بريطاني

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