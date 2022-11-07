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6 توصيات لرفع الوعي العام بمخاطر السيول

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6 توصيات لرفع الوعي العام بمخاطر السيول

6 توصيات لرفع الوعي العام بمخاطر السيول

6 توصيات لرفع الوعي العام بمخاطر السيول
١٢:١٣:١١ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، أعمال ندوة “مخاطر السيول” بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة في مركز التنمية الاجتماعي بمحافظة العيص.

6 توصيات لرفع الوعي العام بمخاطر السيول

وأوصت الندوة بـ6 توصيات من شأنها رفع مستوى الوعي العام بمخاطر السيول بمشاركة نخبة من المتخصصين من 20 هيئة وجهة حكومية متخصصة، وفقًا للإخبارية، وجاء في التوصيات:

1 – نقل تجربة تأهيل المدرجات الزراعية والحصاد المائي لجبال الحجاز في منطقة المدينة المنورة، وإعادة تدوير مياه السيول للاستفادة منها والحد من سرعة السيول وتفادي مخاطرها.

2 – معالجة الاعتداء على الأودية، من قبل الجهات المختصة.

3 – العمل على تبادل الخبرات والتجارب المحلية الناجحة بين مناطق المملكة، لإثراء مهارات منسوبي المديرية.

4 – تفعيل دور الإعلام المحترف الوطني، وصناعة مضامين توعوية بقوالب متعددة مختلفة كتوظيف الدراما في ذلك برسائل ومقاطع قصيرة، وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة لبث الوعي.

5 – التذكير والتعريف بحقوق الأودية ومجاري السيول، وتعريف المجتمع بما يدعى بـ”حرية الأودية”.

6 – مد جسور التواصل والتعاون البحثي والابتكار بين المديرية والجامعات العاملة في المنطقة للاستفادة من الخبرات الوطنية.

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الكلمات الدلالية:
إعادة تدوير مياه السيول السيول الوعي العام مديرية الدفاع المدني وسائل الإعلام وسائل التواصل

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