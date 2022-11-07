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توضيح من الجوازات بشأن رسالة «تم نفاذ العدد» على أبشر
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توضيح من الجوازات بشأن رسالة «تم نفاذ العدد» على أبشر

توضيح من الجوازات بشأن رسالة «تم نفاذ العدد» على أبشر

توضيح من الجوازات بشأن رسالة «تم نفاذ العدد» على أبشر
١٢:٢٢:١٤ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رد حساب “الجوازات” على تساؤل أحد المواطنين قال فيه: “أقدر أروح الجوازات لتجديد جوازي لأن لي أسبوع طلع لي تم نفاذ العدد”.

وتفاعل حساب “أبشر” مع تغريدة المواطن قائلاً: “أخي الكريم يرجى التواصل مع الجوازات لإفادتك”.

بدوره، رد حساب الجوازات على التغريدة قائلاً: يتم حجز موعد إلكتروني ومراجعة إدارة الجوازات، وسداد رسوم الجواز والتوصيل مع إحضار صورتين شخصية والجواز السابق وتعبئة استمارة تجديد الجواز.

تعذّر تنفيذ العملية في منصة أبشر

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت في وقت سابق الإجراء المتبع، حال تعذر تنفيذ العملية في منصة أبشر.
جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مغرد استفسر بشأن الإجراء الذي يمكن اتخاذه حال عدم القدرة على تنفيذ العملية في أبشر.

وأجابت الجوازات، بقولها “مرحبًا بك، في حال تعذر تنفيذ العملية من منصة أبشر، يمكنك حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك”.

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الجوازات توضح الإجراء المتبع حال تعذر تنفيذ العملية في أبشر

الكلمات الدلالية:
أبشر الجوازات المديرية العامة للجوازات تجديد الجواز تجديد جواز السفر

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