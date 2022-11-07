مفاجأة صادمة.. مواطن يبني على أرض في جازان ثم يكتشف أنها ليست ملكه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق أحد المواطنين مقطع فيديو يشرح خلاله خطأً جسيمًا وقع فيه مواطن آخر في منطقة جازان، حين شرع في بناء منزله.

ويوضح أن المواطن بنى على أرض في مخطط بجازان لكنه اكتشف المفاجأة الصادمة في النهاية وهي أن الأرض ليست ملكه.

المواطن وقع في خطأ كبير

وأشار إلى أن هذا الخطأ يقع فيه كثير من الأشخاص الذين لا يعتمدون على مسّاح لتحديد الأرض الصحيحة لهم، وفي النهاية يواجهون خسائر كبيرة.

وأضاف أن هذا المواطن خسر أمواله بسبب تسرعه وعدم تريثه قبل اتخاذ خطوة البناء، معلقًا: “الله يعينه”.

وزارة الإسكان تنفذ 1910 وحدة في جازان

وفي وقت سابق، قالت وزارة الإسكان، إن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، سلمتها 44 ألف قطعة أرض من مخططات المنح المعتمدة لإعطائها الأولوية لتسريع حصول المواطنين على قروض سكنية.

وأوضح مصدر مطلع بفرع الوزارة بجازان، أن عدد الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان بالمنطقة 1910 وحدات.

وبيّن المصدر أن عدد الوحدات المنفذة في محافظة صامطة بلغ 162 وحدة سكنية، وفي محافظة أبوعريش 193 وحدة، وفي بيش 249 وحدة، وفي صبيا 261 وحدة، بجانب 894 وحدة سكنية بضاحية الملك عبدالله.

وفي ذات السياق، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من بطء تنفيذ مشاريع الإسكان، وربطوا ذلك بتغيير الاستراتيجية بصورة شاملة

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