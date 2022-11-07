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توضيح مهم من حساب المواطن حول وثيقة العمل الحر

توضيح مهم من حساب المواطن حول وثيقة العمل الحر

توضيح مهم من حساب المواطن حول وثيقة العمل الحر
١١:٤٨:٤٨ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رد حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج “حساب المواطن” على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه “هل وثيقة العمل الحر تؤثر ع حساب المواطن؟”

وأضاف الحساب: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ “.

وفي وقت سابق، رد برنامج “حساب المواطن” على تساؤل أحد المواطنين بشأن إمكانية زيادة المبلغ المستحق في الحساب حال استخراج عقد إيجار إلكتروني.

وقال المواطن في استفساره: “أنا متزوج وأستلم حساب المواطن، وما كان عندي عقد إيجار إلكتروني، هل إذا طلعت عقد إيجار إلكتروني يزيد المبلغ المستحق في حساب المواطن؟”.

“حساب المواطن” يوضح معايير الاستحقاق

وأجاب “حساب المواطن”: حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وأضاف: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية portal.ca.gov.sa‎، نسعد بخدمتك.

اقرأ أيضا:

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الكلمات الدلالية:
العناية بالمستفيدين برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن وثيقة العمل الحر

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