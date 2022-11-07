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تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً
١١:٣٧:٣٠ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «العرضيات والقنفذة والمظيلف».

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2 – منطقة عسير، وتشمل «مدينة أبها ومحافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق رجال والمع محايل».

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3 – منطقة جازان، وتشمل محافظات «أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد ومركز الفطيحة والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيشه وفرسان».

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4 – منطقة الباحة وتشمل محافظات «العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة».

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وأشار المركز أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تبدأ الساعة الـ 1 مساءً وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد تنبيه متقدم حالة الطقس رياح نشطة

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