أوكرانيا: بدء القطع الطارئ لتيار الكهرباء في كييف و7 مناطق رئيسة

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أعلنت السلطات في أوكرانيا، اليوم، عن بدء القطع الطارئ لتيار الكهرباء في 7 مناطق رئيسة أبرزها العاصمة كييف.

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

كما أعلنت حالة التأهب من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة، اليوم الاثنين، في عدة مناطق بأوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، أعلنت حالة التأهب الجوي في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، بولتافا، كيروفوغراد، وتشيركاسي في أوكرانيا، مؤكدة أن حالة التأهب الجوي أعلنت أيضًا في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوروجيه.

ويوم أمس، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع مناطق مدينة خيرسون، اليوم الأحد، نتيجة عمل إرهابي تسبب بتضرر أعمدة التوتر العالي في أحد الطرقات السريعة.

ووفق «سبوتنيك»، فإنه نتيجة للهجوم الإرهابي على طريق بيريسلاف – كاخوفكا السريع، تضررت 3 أعمدة خرسانية مسلحة لخطوط الكهرباء ذات الجهد العالي. وتركت أكثر من 10 مناطق سكنية دون كهرباء.

في الوقت نفسه، صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي: إنه سيأتي يوم نعلن فيه أننا قدمنا ​​لأوكرانيا الحماية الكاملة من التهديد الروسي في البحر وفي السماء.

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