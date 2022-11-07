المزايا والشروط.. «أرامكو» تُعلن عن برنامج التدريب الجامعي والمهني لهؤلاء

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أعلنت شركة أرامكو عن بدء التقديم على برنامج التدريب الجامعي والمهني لطلاب مرحلة البكالوريوس والدبلوم، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين على اكتساب الخبرات العملية، واستيفاء متطلبات التخرج في الجهات التعليمية التي ينتسبون إليها.

وأوضحت أنه عند انتهاء فترة البرنامج يتم تقييم المشاركين فيه لتحديد إجمالي الدرجات التي حصلوا عليها لحساب نقاط التدريب المطلوبة من قبل الجهة التعليمية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* البرامج التدريبية:

1 – برنامج التدريب الجامعي:

* الشروط المطلوبة:-

– الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج.

– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل، وألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

– يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل، ولا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

2 – برنامج التدريب المهني:

* الشروط المطلوبة:-

الأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم/ معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.

– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل، وألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

* المزايا خلال فترة البرنامج:

1 – راتب شهري.

2 – سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية.

3 – المواصلات حسب خطة الشركة.

4 – تأمين طبي حسب خطة الشركة.

* الوثائق المطلوبة:

1- نسخة من بطاقة الهوية.

2- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.

3- خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته.

* تواريخ مهمة:

– يبدأ التسجيل يوم الاثنين بتاريخ 1444/04/13هـ الموافق 2022/11/07م، وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م.

– يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين يوم الاثنين بتاريخ 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م.

– سيقام اللقاء التعريفي في يوم الاثنين 16 يناير 2023م.

* طريقة التسجيل:

1- برنامج التدريب الجامعي: اضغط هنا

2- برنامج التدريب المهني:اضغط هنا