الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استمرار الانخفاض التدريجي في الحرارة على معظم أنحاء المملكة
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استمرار الانخفاض التدريجي في الحرارة على معظم أنحاء المملكة

استمرار الانخفاض التدريجي في الحرارة على معظم أنحاء المملكة

استمرار الانخفاض التدريجي في الحرارة على معظم أنحاء المملكة
٠٩:٥٨:٢١ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة، و34 درجة في جدة وجازان، و33 درجة في المدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر وشرورة وينبع والأحساء والخرج، و32 درجة في الدوادمي وبيشة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة  25 درجة مئوية.

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تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن السماء تكون غائمة جزئياً، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مع فرصة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس حالة الطقس درجات الحرارة رياح نشطة

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