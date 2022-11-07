«الزكاة والضريبة»: 3 انواع من الغرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، إن مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل الغرامات المترتبة على حالات التهرّب الضريبي وعدّة غرامات أخرى.

3 أنواع من الغرامات لا تشملها المبادرة

وأوضحت الهيئة أن هناك 3 أنواع من الغرامات لا تشملها المبادرة وهي:

1- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة الموافق 1 يونيو 2022.

2- الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي.

3- غرامات التهرب في سداد الأقساط المعتمدة ضمن المبادرة التي يقع تاريخ سدادها بعد تاريخ انتهاء المبادرة الموافق 30 نوفمبر 2022.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن المبادرة التي انطلقت في يونيو الماضي، تشمل غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، فيما عدا الغرامات المرتبطة بإقرارات تتعلق بمخالفات التهرب الضريبي، كما تشمل غرامات تقديم الإقرار المتأخر والسداد المتأخر بعد سداد أصل الضريبة.

اقرأ أيضًا:

للباحثين عن وظائف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. رابط التقديم

«الزكاة والضريبة» تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن شهر أكتوبر

المستثنون والشروط.. 24 يومًا على انتهاء مهلة مبادرة الزكاة لـ «إلغاء الغرامات»