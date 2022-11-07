اليوم عودة العمالة المنزلية الفلبينية.. تعرف على شروط الاستقدام

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يبدأ اليوم استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين بما في ذلك العمالة المنزلية، بعد توقف لنحو عام.

ويأتي استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين، على ألا تتجاوز رسوم الاستقدام 17.288 ريالا، من دون القيمة المضافة، حسب صحيفة «الوطن».

مذكرة تعاون بشأن استئناف إرسال العمالة الفلبينية

وبعد لقاءات مهمة تمت بين مسؤولين في وزارة الموارد البشرية وإدارة الفلبين للعمال المهاجرين، بهدف إنشاء العديد من الإصلاحات لتحسين الرفاهية ومراقبة ظروف العمل ونشر العمال الفلبينيين في المملكة بشكل أفضل، انتهت بتوقيع وزير الموارد البشرية مع وزيرة العمال المهاجرين في الفلبين، في سبتمبر الماضي، مذكرة تعاون بشأن، استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة.

تحديد أسعار رسوم الاستقدام

وفي الـ 14 من أغسطس 2022، أعلنت الوزارة عن فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية عبر شركات الاستقدام، بغية ضبط الإجراءات وتجويدها، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية فيما أعقب ذلك إعلان الوزارة تحديد أسعار رسوم الاستقدام، كالآتي:

1 – سعر استقدام العمالة من دولة أُوغندا 9.500 ريال.

2 – تكلفة الاستقدام من تايلاند 10.000 ريال.

3 – تكلفة الاستقدام من دولة بنجلاديش 13.000 ريال.

4 – الاستقدام من دولة كينيا 10.870 ريالًا.

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وشددت وزارة الموارد البشرية على أهمية التزام الشركات والمكاتب كافة التي تقدّم خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية، بسقف الأسعار المعلن عنه، لتجنب العقوبات المنصوص عليها في لائحة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.