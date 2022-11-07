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خبيرة تغذية: ملح الطعام الزائد يتسبب في هذه الأمراض الخطيرة

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خبيرة تغذية: ملح الطعام الزائد يتسبب في هذه الأمراض الخطيرة

خبيرة تغذية: ملح الطعام الزائد يتسبب في هذه الأمراض الخطيرة

خبيرة تغذية: ملح الطعام الزائد يتسبب في هذه الأمراض الخطيرة
٠٩:٤٠:٤٨ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت خبيرة التغذية الروسية، أنتونينا ستارودوبوفا، إن الملح الزائد في الطعام يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، ولا يجب استهلاك أكثر من خمسة جرامات منه يوميًا.

وأوضحت أن “الملح يحتوي على الصوديوم الذي يؤدي استهلاكه الزائد إلى احتباس السوائل في الجسم ويصاحب ذلك زيادة في ضغط الدم وزيادة الحمل على الكلى”.

ونصحت ستارودوبوفا، بالحرص على شراء الملح الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، كقاعدة عامة، مكشوف على العبوة بها علامة على شكل قلب.

ورغم ذلك حذرت من أن “حتى مثل هذا النوع من الملح لا ينبغي إساءة استخدامه”.

نصيحة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

وفي وقت سابق، نصح الطبيب ألكسندر مياسنيكوف مرضى ارتفاع ضغط الدم بالحد من كمية السكر والملح في النظام الغذائي.

وأوضح الطبيب: “على المدى الطويل، يأكل السكر الأوعية الدموية ويضيق أوعية الكلى ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم”.

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الضغط الملح خطورة ملح الطعام ضغط الدم

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