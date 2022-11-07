7 حالات تمنح سائق الحافلة الحق في الامتناع عن القيادة.. تعرف عليها

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كشفت هيئة النقل العام، أنه يجوز لقائد حافلات نقل الركاب، الامتناع عن القيادة، متى توفر أي من الـ 7 حالات التي حددها دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات.

دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات

وحسب صحيفة «الوطن»، فإن دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات والذي طرح لإبداء الرأي عبر منصة استطلاع، أشار إلى أن حالات الامتناع، تشمل:

1 – رخصة السير.

2 – بطاقات التشغيل لكل حافلة نقل.

3 – رخصة القيادة.

4 – بطاقة السائق المهنية.

5 – عقد التأجير لكل حافلة نقل.

6 – وثيقة التأمين.

7 – أي وثائق أخرى» منتهية الصلاحية أو غير متاحة.

4 حقوق للسائق

ووفق الدليل، فإن ذلك يتضمن كافة نشاط النقل المتخصص، مثل نقل أفراد أو مجموعات لغايات الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترفيه أو العمل، وأنه بحسب الدليل، فإنه يحق للسائق:

1 – القيادة في الأحوال الجوية الخطيرة.

2 – الامتناع عن نقل ركاب يفوق الحد المسموح للحافلة.

3 – الامتناع عن قيادة الحافلة إذا كان بها عطل يؤثر على سلامته وسلامة الركاب.

4 – عدم قبول التكليف بالقيادة خلال ساعات الراحة المحددة، أو أثناء الإجازة المرضية.

الاشتراطات الواجب توفرها في سائق الحافلة

وفي مقابل ذلك، حدد الدليل الاشتراطات الواجب توفرها في سائق الحافلة، وهي:

1 – الحصول على شهادة خلوّ من السوابق.

2 – خلو سائق الحافلة من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان الوعي.

3 – ألا يقل عمره عن 25 عامًا، فيما يخص سائقي الحافلات للنقل التعليمي.

4 – الحصول على دورة في الإسعافات الأولية شريطة أن تكون الدورة معتمدة.

5 – اجتياز الفحص الطبي والكفاءة المهنية واجتياز الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

6 – يتعين حصول السائق على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

7 – استخدام العقاقير التي تؤثر على الحالة الصحية أثناء القيادة، أو أي أعراض أخرى تحول دون قيادة الحافلة بشكل احترافي وآمن.

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