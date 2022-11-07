426 سفينة محملة بـ9.7 مليون طن من الحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

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أعلن وزير الدفاع التركي، أن 426 سفينة محملة بـ9.7 مليون طن من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية وفق اتفاق إسطنبول.

ضمانات شفهية ومكتوبة لاستمرار اتفاق الحبوب

وأوضح أن الاتصالات مع موسكو وكييف، أدت إلى إصدار الأوكرانيين ضمانات شفهية ومكتوبة لاستمرار اتفاق الحبوب.

وكشف وزير البنية التحتية الأوكراني، أن العديد من السفن نقلت الحبوب من موانئ كييف، وأنها ستستمر بدعم العالم للتغلب على أزمة الغذاء.

وقال متحدث باسم الخارجية الأوكرانية: إن الجانب الأوكراني ملتزم بشكل واضح ببنود اتفاقية تصدير الحبوب، مؤكدًا أن كييف لم تستخدم ولا تخطط لاستخدام ممر البحر الأسود لنقل الحبوب لأهداف عسكرية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية، أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني حرب روسيا ضد أوكرانيا وأثرها على الأمن والاقتصاد.

إنهاء تعليق روسيا للمشاركة في اتفاقية تصدير الحبوب

وكانت الأمم المتحدة، عملت على إنهاء التعليق الروسي للمشاركة في اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا.

وبحث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تنسيق الإجراءات لضمان تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا.

أسعار القمح ترتفع بعد تعليق العمل بصفقة الحبوب

فيما كشفت بيانات التداول التجارية في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، عن ارتفاع أسعار القمح بنحو 5%، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح المالية بنسبة 4.71٪ لتصل إلى 8.76 دولار للشوال.

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