ما العلاقة بين قلة النوم وضعف البصر؟.. دراسة تكشف مفاجأة وتحذر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة علمية أن النوم السيئ، بما في ذلك الكثير من الراحة أو القليل جدًا من النوم، والنعاس في أثناء النهار والشخير، ترتبط كلها بزيادة خطر الإصابة بفقدان البصر.

وأوضحت أن أولئك الذين يعانون من النعاس المتكرر أثناء النهار تزيد احتمالية تعرضهم لمرض الجلوكوما في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى الخُمس.

وأضافت أن الذين يعانون من الشخير أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما بنسبة 10%، في حين أن الذين يعانون من الأرق، والذين لديهم نمط نوم قصير/ طويل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 13% للإصابة به من أولئك الذين لديهم نمط نوم صحي.

المشكلة تحدث بسبب الضغط على العين

ويعتقد الباحثون أن الخطر المتزايد هنا يمكن أن يرجع إلى تغير الضغط في العين، الذي يمكن أن يحدث عند الاستلقاء وعندما تكون هرمونات النوم خارجة عن السيطرة.

والجلوكوما هي حالة شائعة في العين لدى كبار السن، وتحدث بسبب تلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ. وما تزال أسبابه والعوامل المساهمة به غير مفهومة جيدًا.

اقرأ أيضًا:

احذر.. قلة النوم تصيبك بـ3 أمراض قاتلة بينها “داء العصر”