600 أستاذ جامعي إيراني يطالبون بالإفراج دون قيد أو شرط عن المعتقلين

تواصل – فريق التحرير:

وقّع قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في ​​إيران على بيان يطالب بإلغاء جميع الأوامر ضد الحقوق المدنية على الطلاب و الإفراج دون قيد أو شرط عن المعتقلين.

رسالة موجهة إلى أساتذة الجامعة

يأتي هذا بعدما أعلن طلاب جامعة كيلان، شمالي إيران، في رسالة موجهة إلى أساتذة الجامعة قالوا فيها: «نتمنى أن يبقى فيكم شيء من الإنسانية والشرف وأن تفضلوا الشرف على المصالح وأن تخرجوا عن صمتكم»، حسب «إيران إنترناشيونال».

تجمع طلاب جامعة أرومية للتكنولوجيا

فيما انتفض حي «هفت حوض» في طهران وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام، وذلك مع تجمع طلاب جامعة أرومية للتكنولوجيا، مطالبين بإطلاق سراح الطلاب السجناء.

التجمعات مستمرة حتى إسقاط النظام

وأصدرت مجموعة «شباب أحياء إيلام»، غربي إيران، دعوة لتنظيم تجمع في شوارع المحافظة، مؤكدة أن هذه التجمعات ستستمر حتى إسقاط النظام الإيراني القاتل للأطفال.

اشتباكات بين أهالي مريوان وقوات الأمن

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الأهالي في مريوان وقوات الأمن الإيرانية في عدة أماكن، مع دوي إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر الأمن وسط هتاف المحتجين:«الموت للديكتاتور خامنئي».

وأعلن الآلاف من الإيرانيين والنشطاء الكنديين تضامنهم مع الانتفاضة الإيرانية من خلال تنظيم مسيرات ومظاهرات حاشدة في وسط المدينة.

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