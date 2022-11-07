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دراسة تكشف مفاجأة: الناجون من السرطان معرضون لكسور العظام
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دراسة تكشف مفاجأة: الناجون من السرطان معرضون لكسور العظام

دراسة تكشف مفاجأة: الناجون من السرطان معرضون لكسور العظام

دراسة تكشف مفاجأة: الناجون من السرطان معرضون لكسور العظام
٠٧:٥٩:٤٤ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت  دراسة علمية حديثة أن الناجين من السرطان البالغين، خصوصًا أولئك الذين تم تشخيصهم في غضون 5 سنوات ولديهم تاريخ من العلاج الكيميائي، لديهم مخاطر متزايدة للتعرض لكسور العظام.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون في جمعية السرطان الأمريكية أن الناجين الذين كانوا نشيطين بدنيًا يميلون إلى تقليل خطر الإصابة بكسر العظام، أما الناجون الذين يدخنون كانوا مرتبطين بخطر أعلى.

توقعات بارتفاع أعداد الناجين من السرطان في أمريكا

من جانبها، قالت الدكتورة إريكا ريس بونيا كبيرة العلماء في الجمعية: «هذه النتائج مهمة، من المتوقع أن يرتفع عدد الناجين من السرطان الذين يعيشون في أمريكا إلى 26.1 مليون بحلول عام 2040».

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الكلمات الدلالية:
الإصابة بالسرطان العظام كسور العظام مضاعفات الإصابة بالسرطان

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