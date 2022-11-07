الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. كويتي يُسلّم مبلغ «125 ألف دينار» فاز بها من أحد البنوك بعد فتوى بحرمتها
هل يجوز لمن دفع مالاً عن غيره أن يطالب به؟ «الخثلان» يُجيب
دراسة تكشف مفاجأة: الناجون من السرطان معرضون لكسور العظام
شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة
«الأرصاد» يتوقع ضبابًا ورياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة
٠٧:٣٩:٥٧ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والإدارة العامة لصيانة الكسوة أمس، بأعمال الصيانة الدورية الشاملة لكسوة الكعبة المشرفة.

وتعرض الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة لبعض الملاحظات من قطع وتمزق للخيوط ويتم صيانتها بشكل فوري من قبل فريق الصيانة المخصص عند الكعبة المشرفة بالشكل المطلوب.

تركيب قماش الحرير على الجزء السفلي بالكامل 

كما يخصص مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يوما لتركيب قماش الحرير على الجزء السفلي بالكامل وعلى مدار محيط الكعبة المشرفة.

من جهته، أكد مدير إدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام وحرص الفنيين المكلفين بصيانة كسوة الكعبة المشرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتغطية الملاحظات التي يتم رصدها على كسوة الكعبة المشرفة بجودة عالية ووقت قياسي دون التأثير على حركة المعتمرين والمصلين.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. بعثات عربية وإسلامية تزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

 

الكلمات الدلالية:
الكعبة تغيير كسوة الكعبة صيانة كسوة الكعبة كسوة الكعبة

مواد ذات صلة

المزيد
«هلال مكة» يباشر 352 بلاغاً شملت الحرم المكي والمنطقة المركزية

«هلال مكة» يباشر 352 بلاغاً شملت الحرم المكي والمنطقة المركزية

٠٣:١٣ م، السبت، ٠٣ يونيو ٢٠١٧
الإعلام الفرنسي: لا أدلة على أن جواز السفر السوري يخصّ مهاجماً

الإعلام الفرنسي: لا أدلة على أن جواز السفر السوري يخصّ مهاجماً

٠٨:٤٣ م، السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠١٥
نصيحة ذهبية من «عائض القرني» لمواجهة أزمات ونوائب الحياة

نصيحة ذهبية من «عائض القرني» لمواجهة أزمات ونوائب الحياة

٠٢:٢٠ ص، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠١٧
رمضان في باكستان.. حشمة وعبادة ووجبات خفيفة

رمضان في باكستان.. حشمة وعبادة ووجبات خفيفة

١١:١٩ م، الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *