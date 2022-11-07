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وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها
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وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها
٠٧:١٧:١٤ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الدفاع ، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف -١٥ إس» بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها الجوي.

السقوط نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة «22:52» من مساء يوم الأحد «06 نوفمبر 2022م» سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع «ف -15 إس» نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين 

وأوضح العميد المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين  – ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة ، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة .

واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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العميد الركن تركي المالكي خلل فني سقوط طائرة وزارة الدفاع

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