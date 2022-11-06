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خلال شهرين.. وصفة سهلة لإنقاص الوزن من 3 لـ 4 كجم
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خلال شهرين.. وصفة سهلة لإنقاص الوزن من 3 لـ 4 كجم

خلال شهرين.. وصفة سهلة لإنقاص الوزن من 3 لـ 4 كجم

خلال شهرين.. وصفة سهلة لإنقاص الوزن من 3 لـ 4 كجم
٠٢:٥٨:٤٣ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، بالإقلاع عن تناول المعجنات والمخبوزات والفطار كأفضل حل لإنقاذ الوزن خلال أسابيع معدودة.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”: ” جرب ولمدة شهرين فقط ترك المعجنات والفطائر وأي شيء مصنوع من القمح سواء بر أو دقيق أبيض أو بسكويت شابورة أو أي منتجات قمحية، وقلل السكريات”.

وأضاف “زد من الخضار والفاكهة والورقيات وسترى نزول من 3 إلى 4 كيلو بالشهر، وسترى اعتدال سكر الدم وانخفاض التراكمي! وبعدها سيتحسن قولونك، ونومك، وينزل وزنك”.

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وفي وقت سابق، كشف موقع “إيت ذيس”، المتخصص في شؤون التغذية والصحة، عن 3 عادات يومية، يجب القيام بها لفقدان الوزن.

وأوضح الموقع أن تلك العادات هي:

1-تجنب الأطعمة المصنعة

لأنها غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، وتحتوي على كميات عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات والملح، وفق موقع “سكاي نيوز”.

2- إجراء تمارين القلب والقوة

فهي تعد أفضل التمارين لفقدان الوزن، حيث إن الجري، على سبيل المثال، يجعلك تحرق نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية. وفي المقابل، تمارين القوة وبناء العضلات تظل ضرورية لخسارة دهون الجسم.

3-تدرب لمدة ساعة أو أكثر كل يوم

وفي هذا الصدد، يشير موقع “Livescience” إلى أن التدرب يوميا لمدة 60 دقيقة قد يكون فعالا لفقدان الوزن، وفقا لمراجعة نُشرت في مجلة “الجمعية الأميركية للتغذية”.

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الكلمات الدلالية:
إنقاص الوزن التخسيس المعجنات فهد الخضيري

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