الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شجرة تتخذ شكلا غريبا بفعل العاصفة.. فيديو
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شجرة تتخذ شكلا غريبا بفعل العاصفة.. فيديو

شجرة تتخذ شكلا غريبا بفعل العاصفة.. فيديو

شجرة تتخذ شكلا غريبا بفعل العاصفة.. فيديو
٠٣:٠٠:٥٣ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، وقوف شجرة وارفة في وجه عاصفة عاتية، لكنها اتخذت شكلا غريبا، حيث بدت وكأنها كائن ضخم ذو رأس وذراعين، يواجه العاصفة.

 

تفاعل رواد السوشيال ميديا 

وحاز الفيديو على انتباه آلاف من رواد ومتابعي مواقع السوشيال ميديا، ولا سيما موقع التغريدات الأشهر “تويتر”.

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مقتل 9 بسبب عواصف في أوروبا 

قتل تسعة أشخاص على الأقل، خلال أغسطس الماضي، بسبب عواصف شديدة ضربت أوروبا خلال فصل الصيف.

وكشف مسؤولون إقليميون في بيان عن أن 12 شخصا أصيبوا خلال العواصف، أحدهما حالته خطرة. كما تمت الإشارة إلى أن العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن 45 ألف شخص.

فيما اجتاحت عواصف عنيفة مناطق أخرى من فرنسا، حيث غمرت المياه شوارع في مارسيليا وكاسيس القريبة، حسبما أظهرت لقطات مصورة.

وتسببت العواصف الصيفية في أوروبا، في مقتل العديد من الأشخاص،  وتضرر الآلاف من الأوروبيين، فيما أجبت سلطات في فرنسا وإيطاليا، آلاف السكان من منازلهم.

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