يوفر 15% من استهلاك الطاقة.. ابتكار طلاء لتبريد المنازل

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عكف علماء من جامعة كيونج هي، في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، على تطوير طلاء شفاف للنوافذ، يخفض درجة الحرارة داخل المباني، دون استهلاك الطاقة.

حجب أشعة الشمس الضارة

وشرع الباحثون في تطوير طلاء النافذة، ليمكنه حجب أشعة الشمس فوق البنفسجية وتحت الحمراء، حسب “العربية”.

وأوضح الباحثون، بقيادة إيونجكيو لي، أن المبرد الإشعاعي الشفاف يتكون من طبقات رقيقة متناوبة من ثاني أكسيد السيليكون أو نيتريد السيليكون أو أكسيد الألومنيوم أو ثاني أكسيد التيتانيوم على قاعدة زجاجية، تعلوها طبقة من بوليديميثيل سيلوكسان

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توفير 15% من الطاقة

وأشارت تقديرات إلى أن المكيف الواحد منها يعمل بقوة 10 كيلو/وات، وفقا لما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، في حين قدرت دراسات سابقة أن التبريد يمثل حوالي 15% من استهلاك الطاقة العالمي.

طلاء ذو استخدامات متعددة

وتمكن الباحثون من تحسين نوع الطبقات وترتيبها وتركيبها، موضحين أنه:”تم التوصل إلى تصميم للطلاء يتفوق، عند تصنيعه، على أداء الطلاء الشفاف المصمم تقليديا.

وأشارت الدراسة إلى أن استخدامات الطلاء الشفاف لا تقتصر على نوافذ المباني فقط، إنما يمكن طلاؤه على نوافذ السيارات والشاحنات للحفاظ على برودة المركبات أيضًا.