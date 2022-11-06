الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
يوفر 15% من استهلاك الطاقة.. ابتكار طلاء لتبريد المنازل
كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية وأمريكا برد حازم.. ماذا يحدث؟
بالأرقام.. واشنطن تكشف مفاجأة بشأن أوكرانيا
فيديو مذهل يصور كوكب الأرض ليلا من الفضاء
«الزكاة والضريبة» تعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض
يحمي من النووي.. عرض ملجأ للبيع يعود للحرب الباردة بسعر غير متوقع (صور)

الرئيسية

 /

منوعات

 /

يوفر 15% من استهلاك الطاقة.. ابتكار طلاء لتبريد المنازل

يوفر 15% من استهلاك الطاقة.. ابتكار طلاء لتبريد المنازل

يوفر 15% من استهلاك الطاقة.. ابتكار طلاء لتبريد المنازل
٠٢:٥١:٥٠ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

عكف علماء من جامعة كيونج هي، في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، على تطوير طلاء شفاف للنوافذ، يخفض درجة الحرارة داخل المباني، دون استهلاك الطاقة.

حجب أشعة الشمس الضارة

وشرع الباحثون في تطوير طلاء النافذة، ليمكنه حجب أشعة الشمس فوق البنفسجية وتحت الحمراء، حسب “العربية”.

وأوضح الباحثون، بقيادة إيونجكيو لي، أن المبرد الإشعاعي الشفاف يتكون من طبقات رقيقة متناوبة من ثاني أكسيد السيليكون أو نيتريد السيليكون أو أكسيد الألومنيوم أو ثاني أكسيد التيتانيوم على قاعدة زجاجية، تعلوها طبقة من بوليديميثيل سيلوكسان

اقرأ أيضا:

طلاء «نباتي» بديل للبلاستيك مضاد لـ «الميكروبات» وقابل للتحلل

توفير 15% من الطاقة

وأشارت تقديرات إلى أن المكيف الواحد منها يعمل بقوة 10 كيلو/وات، وفقا لما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، في حين قدرت دراسات سابقة أن التبريد يمثل حوالي 15% من استهلاك الطاقة العالمي.

طلاء ذو استخدامات متعددة

وتمكن الباحثون من تحسين نوع الطبقات وترتيبها وتركيبها، موضحين أنه:”تم التوصل إلى تصميم للطلاء يتفوق، عند تصنيعه، على أداء الطلاء الشفاف المصمم تقليديا.

وأشارت الدراسة إلى أن استخدامات الطلاء الشفاف لا تقتصر على نوافذ المباني فقط، إنما يمكن طلاؤه على نوافذ السيارات والشاحنات للحفاظ على برودة المركبات أيضًا.

الكلمات الدلالية:
ابتكار طلاء للتبريد دراسة طلاء شفاف علماء كوريون كوريا الجنوبية

مواد ذات صلة

المزيد
مميزات مهمة في التحديث الجديد لـ«سناب شات».. تعرف عليها

مميزات مهمة في التحديث الجديد لـ«سناب شات».. تعرف عليها

٠٩:١٥ م، الخميس، ٠٨ فبراير ٢٠١٨
7 أفراد.. «القاتل الصامت» يحصد أرواح أسرة مصرية كاملة

7 أفراد.. «القاتل الصامت» يحصد أرواح أسرة مصرية كاملة

٠١:٤١ ص، الثلاثاء، ٠١ فبراير ٢٠٢٢
معالجة إرهاق العين من الكمبيوتر في 20 ثانية فقط

معالجة إرهاق العين من الكمبيوتر في 20 ثانية فقط

٠٨:٥٣ م، الأثنين، ١٨ مارس ٢٠١٣
قبل يوم من حدوثه.. الزعاق يوضح أسباب كسوف الشمس (فيديو)

قبل يوم من حدوثه.. الزعاق يوضح أسباب كسوف الشمس (فيديو)

٠٣:٠٥ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *