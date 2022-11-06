كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية وأمريكا برد حازم.. ماذا يحدث؟

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هددت كوريا الشمالية بالرد بحزم على التدريبات العسكرية جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الدفاع في سول لوكالة فرانس برس إن قاذفة استراتيجية أميركية من طراز “بي-1 بي” ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه التدريبات بين كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعراض للقوة بعد عمليات الإطلاق الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الخميس، عددا من الصواريخ الباليستية، ليصبح العام 2022 عاما قياسيا للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

في سياق متصل، تسبب أحد الصواريخ التي أطلقت الخميس في إطلاق طوكيو إنذار للسكان في مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا في وسط البلاد للاحتماء في أماكن مغلقة.

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