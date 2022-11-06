بالأرقام.. واشنطن تكشف مفاجأة بشأن أوكرانيا

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قالت قيادة النقل في القوات المسلحة الأمريكية “ترانسكوم” إنها نقلت أكثر من 84.1 ألف طن من الآليات والمعدات العسكرية، حيث بدأت في تسليم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا في 21 يناير، وتتم مواصلة عمليات التسليم.

إرسال 16 ألف عسكري

وأوضح بيان صادر عن القيادة، نهاية أكتوبر الماضي، أن واشنطن أرسلت إلى أوروبا، بما فيها أوكرانيا، أكثر من 16 ألف عسكري، وأكثر من 63 ألف نظام مضاد للدبابات، ومليون قذيفة مدفعية.

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845 رحلة جوية

وأقرت القيادة أنها نفذت حتى 30 أكتوبر 845 رحلة جوية و 47 للسفن و 114 قطارا وأكثر من 3.4 ألف شاحنة لنقل أسلحة ومعدات وأفراد عسكريين إلى القارة الأوروبية، بما في ذلك أوكرانيا.

وحسب بيان قيادة النقل الأمريكية، تم نقل أكثر من 68.2 مليون طلقة للأسلحة النارية، و 202 نظام مدفعية، وأكثر من 4.1 آلاف منظومة دفاع جوي و 46 رادار و 15 مروحية و 26 زورق دورية، إجمالا.