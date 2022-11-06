فيديو مذهل يصور كوكب الأرض ليلا من الفضاء

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل قرابة 9 ملايين مستخدم على “تويتر”، مع مقطع فيديو، قال ناشره إنه التقط من مركبة فضائية، لتصوير مشهد رأسي للأرض ليلا.

33 ثانية تشغل الملايين

ورصد الفيديو، الذي بلغت مدة عرضه 33 ثانية، مشهدا مذهلا للأرض، ليلا، وصور مقاطع متحركة، يفترض أنها لطبيعة كوكب الأرض.

اقرأ أيضا:

عالم غربي يدعو إلى الفرار من كوكب الأرض قبل «الكارثة»

استكشاف الأرض

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” حقيقة ظهور نقاط زرقاء واضحة تلمع في محيط الغلاف الجوي لكوكب الأرض التقطها رائد فضاء، ونشرت في 9 من أكتوبر الماضي.

التقطت العام الماضي

وبدت النقاط الزرقاء المبهرة، التي تطفو فوق الأرض، غريبة، لكنها في الواقع نتيجة لظاهرتين طبيعيتين غير مرتبطتين وحدثتا للتو في الوقت نفسه، حسبما ذكرت “ناسا”.

وأوضحت الوكالة أن الصورة التقطت العام الماضي من قبل أحد أعضاء طاقم البعثة 66، الذي لم يفصح عن اسمه، في أثناء مرور محطة الفضاء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي، ثم حرى نشرها على الإنترنت في 9 أكتوبر من قبل مرصد الأرض التابع لـ”ناسا”.