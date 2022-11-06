يحمي من النووي.. عرض ملجأ للبيع يعود للحرب الباردة بسعر غير متوقع (صور)

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مع تزايد المخاطر من ضربة نووية روسية لأوكرانيا عرضت ألمانيا ملجأ للبيع مخصص للحماية من أي ضربات نووية، يعود لحقبة الحرب الباردة، على موقع “إي باي”.

والملجأ العتيق يمتد على مساحة 850 متراً مربعاً، ويقع في ولاية شمال الراين، غرب ألمانيا، جدراناً خرسانية بسماكة 3 أمتار.

أما عن سعر الملجأ، فقد تم عرضه للبيع مقابل 1.6 مليون يورو، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقد استخدم الملجأ، ومقره تحت الأرض، من جانب القوات المسلحة الألمانية، وهو مزوّد بمولد كهربائي وخزانات مياه ووقود ونظام صرف صحي، بالإضافة إلى أبواب فولاذية عملاقة، ومستودع للأغذية.

وأوضح إعلان البيع الخاص بالملجأ أنه سيتوجب على المشتري إجراء عدد من الإصلاحات، وذلك نظراً لعدم استعمال المكان لفترة طويلة من الزمن.

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