الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والضريبة» تعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض
يحمي من النووي.. عرض ملجأ للبيع يعود للحرب الباردة بسعر غير متوقع (صور)
شركة تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق لهذا الموعد
ميتا تعتزم تسريح 87 ألف موظف في خطوة مفاجئة
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة .. اليوم الإثنين
بسبب أسعار الفائدة.. بنوك أمريكية تسترد سيارات عجز أصحابها عن سداد أقساطها (فيديو)

الرئيسية

 /

فرص

 /

«الزكاة والضريبة» تعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض

«الزكاة والضريبة» تعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض

«الزكاة والضريبة» تعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض
٠٢:١٠:٥٩ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

1. مدير البرنامج.

2. محقق أمني.

3. أخصائي عمليات الأعمال.

5. إدارة حساب المستخدم.

4. أخصائي مكافحة غسيل الأموال.

5. إدارة حساب المستخدم.

6.مدیر المحفظة.

7. مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات.

8. أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات.

9. أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا.

10. أخصائي رئيسي في تحليل أعمال وتكنولوحيا المعلومات.

اقرأ أيضا:

وظائف متاحة في الخطوط السعودية للشحن.. رابط التقديم

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من أمس 6 من نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: ( هنــا )

الكلمات الدلالية:
الرياض فرصة عمل هيئة الزكاة والضريبة وظائف إدارية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعي

وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعي

١١:٣١ ص، الأحد، ٠٦ أبريل ٢٠١٤
الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف «برتبة ضابط»

الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف «برتبة ضابط»

٠٥:٢٨ م، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠١١
«جامعة الجوف» تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

«جامعة الجوف» تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

٠٨:٢٧ م، الجمعة، ١٣ يناير ٢٠١٧
بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لموسم الحج 1436هـ

بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لموسم الحج 1436هـ

١١:٠٢ ص، الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *