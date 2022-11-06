الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شجرة تتخذ شكلا غريبا بفعل العاصفة.. فيديو
خلال شهرين.. وصفة سهلة لإنقاص الوزن من 3 لـ 4 كجم
يوفر 15% من استهلاك الطاقة.. ابتكار طلاء لتبريد المنازل
كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية وأمريكا برد حازم.. ماذا يحدث؟
بالأرقام.. واشنطن تكشف مفاجأة بشأن أوكرانيا
فيديو مذهل يصور كوكب الأرض ليلا من الفضاء

الرئيسية

 /

تقنية

 /

شركة تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق لهذا الموعد

شركة تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق لهذا الموعد

شركة تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق لهذا الموعد
٠١:٥١:٢١ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة تويتر إرجاء فرض رسوم شهرية قدرها ثمانية دولارت على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز اليوم.

التغييرات في عملية التحقق من تويتر تأتي بعد أسبوع من استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار. وحدثت تويتر أمس السبت تطبيقها على متجر تطبيقات أبل للبدء في تحصيل ثمانية دولارات شهريا مقابل علامات التحقق الزرقاء.

اقرأ أيضا:

مؤسس تويتر السابق يطلق شبكة اجتماعية جديدة بميزة فريدة

وأوضح يوئيل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، في تغريدة الأسبوع الماضي إن تويتر قامت مؤخرا بتسريح 50 بالمئة من موظفيها، ومنهم موظفون في فريق الدعم والسلامة.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء لمن ستكون الأغلبية في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

اقرأ أيضا:

تويتر يطلق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق.. رسمياً

الكلمات الدلالية:
تطبيق تويتر تويتر شركة تويتر علامة التحقق

مواد ذات صلة

المزيد
خطوات سهلة تسرع أداء هاتفك الأندرويد.. تعرّف عليها

خطوات سهلة تسرع أداء هاتفك الأندرويد.. تعرّف عليها

٠١:٥٠ م، الجمعة، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧
«سكايب» تُوقف نسخة الشاشات اللمسية في 7 يوليو المقبل

«سكايب» تُوقف نسخة الشاشات اللمسية في 7 يوليو المقبل

٠٩:٣٥ م، الجمعة، ١٢ يونيو ٢٠١٥
انتبه.. تطبيقات الهواتف خاضعة لضريبة القيمة المضافة

انتبه.. تطبيقات الهواتف خاضعة لضريبة القيمة المضافة

٠٨:٣٩ ص، الخميس، ٠١ فبراير ٢٠١٨
سامسونج تدخل عالم الواقع الافتراضي بنظارة Gear VR من “أوكلوس”

سامسونج تدخل عالم الواقع الافتراضي بنظارة Gear VR من “أوكلوس”

١٢:٥١ م، الخميس، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *