شركة تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق لهذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة تويتر إرجاء فرض رسوم شهرية قدرها ثمانية دولارت على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز اليوم.

التغييرات في عملية التحقق من تويتر تأتي بعد أسبوع من استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار. وحدثت تويتر أمس السبت تطبيقها على متجر تطبيقات أبل للبدء في تحصيل ثمانية دولارات شهريا مقابل علامات التحقق الزرقاء.

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وأوضح يوئيل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، في تغريدة الأسبوع الماضي إن تويتر قامت مؤخرا بتسريح 50 بالمئة من موظفيها، ومنهم موظفون في فريق الدعم والسلامة.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء لمن ستكون الأغلبية في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

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