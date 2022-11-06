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نصيحة مهمة لتعزيز الصحة النفسية والتواصل الفعال مع الآخرين
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نصيحة مهمة لتعزيز الصحة النفسية والتواصل الفعال مع الآخرين

نصيحة مهمة لتعزيز الصحة النفسية والتواصل الفعال مع الآخرين

نصيحة مهمة لتعزيز الصحة النفسية والتواصل الفعال مع الآخرين
١٢:٢٩:٥٤ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية التواصل مع الآخرين بشكل فعال ومباشر لتعزيز الصحة النفسية للمرء.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”: “إن جودة علاقاتك تحسّن من صحتك النفسية، جرّب اليوم أن تتواصل مع الآخرين بشكل مباشر بدلا من التواصل الإلكتروني”.

وفي وقت سابق، نصح المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، باتباع 6 طرق للتعامل مع الضغط المهني والحماية منه على النحو التالي:

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1- التعامل مع العواقب الناتجة عن الضغط بجدية

2- تقييم السلامة النفسية والعاطفية بشكل منتظم

3- البحث عن الحاجة من العلاج النفسي والشخصي

4- الموازنة بين العمل والواجبات، والراحة والاسترخاء

5- تحديد الرعاية الذاتية الشخصية والمهنية كأولوية

6- تعزيز المعلومات والمعرفة باستمرار في مجال العمل.

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الكلمات الدلالية:
التواصل الفعال التواصل مع الآخرين الصحة النفسية وزارة الصحة

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