نصيحة مهمة لتعزيز الصحة النفسية والتواصل الفعال مع الآخرين
تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، على أهمية التواصل مع الآخرين بشكل فعال ومباشر لتعزيز الصحة النفسية للمرء.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”: “إن جودة علاقاتك تحسّن من صحتك النفسية، جرّب اليوم أن تتواصل مع الآخرين بشكل مباشر بدلا من التواصل الإلكتروني”.
وفي وقت سابق، نصح المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، باتباع 6 طرق للتعامل مع الضغط المهني والحماية منه على النحو التالي:
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1- التعامل مع العواقب الناتجة عن الضغط بجدية
2- تقييم السلامة النفسية والعاطفية بشكل منتظم
3- البحث عن الحاجة من العلاج النفسي والشخصي
4- الموازنة بين العمل والواجبات، والراحة والاسترخاء
5- تحديد الرعاية الذاتية الشخصية والمهنية كأولوية
6- تعزيز المعلومات والمعرفة باستمرار في مجال العمل.
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جمعتكم صحّة ✋،
جودة علاقاتك تحسّن من صحتك النفسية، جرّب اليوم أن تتواصل معهم بشكل مباشر بدلا من التواصل الإلكتروني 🙏🏻
— عش بصحة (@LiveWellMOH) November 4, 2022