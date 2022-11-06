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فرص عمل شاغرة في مجال الطيران.. المؤهلات المطلوبة ورابط التقديم
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فرص عمل شاغرة في مجال الطيران.. المؤهلات المطلوبة ورابط التقديم

فرص عمل شاغرة في مجال الطيران.. المؤهلات المطلوبة ورابط التقديم

فرص عمل شاغرة في مجال الطيران.. المؤهلات المطلوبة ورابط التقديم
١٢:٢٦:٣٤ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الميزانية ومراقبة التكاليف.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات في تقدير التكاليف والميزانية والتخطيط وإعداد التقارير

إجادة برامج Microsoft Excel و PowerPoint.

الخبرة في SAP ميزة إضافية.

عن الشركة:

تم تأسيس شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة في العام 1992 كمشروع مشترك كما أنها تعتبر إحدى شركات التوازن الاقتصادي المدرجة في برنامج التوازن الاقتصادي القائم في المملكة للمساعدة على تشكيل أعمال مدرة للربح في المملكة – وتزاول شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات أعمالها في مجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة (للقوات الجوية الملكية السعودية) منذ عام 2001م.

 طريقة التقديم :

أوضحت إدارة الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الطيران فرص عمل محركات الطائرات وظائف شاغرة

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