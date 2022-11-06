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طائرة درون تستهدف جنديا روسيا بقنبلتين.. لن تتوقع ما حدث (فيديو)
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طائرة درون تستهدف جنديا روسيا بقنبلتين.. لن تتوقع ما حدث (فيديو)

طائرة درون تستهدف جنديا روسيا بقنبلتين.. لن تتوقع ما حدث (فيديو)

طائرة درون تستهدف جنديا روسيا بقنبلتين.. لن تتوقع ما حدث (فيديو)
١٢:٣٩:٣٥ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استهدفت طائرة أوكرانية، مقاتلا روسيا، وألقت عليه قنبلتين متتاليتين، ولكنه نجح في النجاة منهما.

ينجو بأعجوبة

وأظهر مقطع فيديو، طائرة درون أوكرانية، تستهدف جنديا روسيا داخل خندق، وترمي عليه قنبلتين فأحس بشي يسقط عليه وأخذ القنابل ورماها ثم انفجرت.

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تمديد التهديد الإرهابي

أعلنت السلطات الروسية، أمس، أنها قررت تمديد حالة التهديد الإرهابي في منطقة بيلجورود حتى 21 من نوفمبر، بسبب مخاوف من قصف أوكراني.

مقتل 3 مدنيين وإصابة 13

وأوضحت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك بـ 6 صواريخ من طراز هيمارس، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 13، خلال الساعات الماضية.

إجلاء نحو 700 من سكان مدينة كاخوفكا

وقالت سلطات خيرسون الموالية لروسيا: إنه تم إجلاء نحو 700 من سكان مدينة كاخوفكا الواقعة على نهر دنيبر

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن تصرفات الغرب تُظهر تناقضه بشأن محاربة تمجيد النازية والممارسات التي تسهم بتأجيج العنصرية، حسبما ذكرت تقارير.

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