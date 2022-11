مفاجأة في تقرير المستشفى.. عمران خان لم يُصب برصاصة في قدمه

تواصل- فريق التحرير:

كشف التقرير الطبي الذي أصدره مستشفى شوكت خانم، الذي يتلقى رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، العلاج جراء إطلاق النار عليه خلال مظاهرة في وزير آباد، مفاجأة بشأن إصابته.

وأكد التقرير،عدم تعرض “خان” لأي إصابة مباشرة بالرصاص، لكن بعض الشظايا أصابت رجله اليمنى.

ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى شوكت خانوم، أن هناك 4 شظايا من الرصاص وجدت في الساق اليمنى لرئيس الوزراء السابق، وهو مخالف لما ذكره عمران خان، يوم الجمعة، أن أربع رصاصات أصابته في ساقيه.

وحسب- سكاي نيوز عربية- أكد تقرير المستشفى، أن “خان كان على وعي تام حين وصوله، وتم إجراء الجراحة في الساعة 8.15 مساءً لإزالة الشظايا من ساقه، وتم العثور على شظايا الرصاص بالقرب من الوريد الرئيسي للساق، كما تم العثور على جزء من رصاصة في قصبة الساق مما تسبب في كسر”.

وأضاف تقرير المستشفى أن “خان وصل إلى المستشفى يوم الخميس في تمام الساعة 5:30 مساءً، وهو في وعيه ويشكو من آلام مبرحة في ساقه اليمنى، وتم إعطاء خان مسكنات للألم، وإجراء أشعة سينية، وفحص بالأشعة المقطعية، وجميعها تم فحصها من قبل أخصائي الأشعة والطاقم الطبي”.

كما أشار إلى إجراء عملية جراحية في الساعة 8:00 مساءً لإزالة شظايا الرصاص من فخذ عمران خان ورجله، ووجدت الشظيتان بالقرب من الوعاء الدموي الرئيسي في الفخذ، كما تم العثور على جزء من رصاصة في قصبة الساق مما تسبب في الكسر”.

وفقًا للتقرير الطبي الذي نشره المستشفى، تم وضع قالب جبس على ساقه اليمنى للمساعدة في التئام كسر قصبة الساق.

