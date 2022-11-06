لماذا لا يتم منع بيع مشروبات الطاقة؟ الغذاء والدواء تعلق

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أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تعتبر آمنة.

وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال ورد فيه “لماذا لا يتم منع بيع مشروبات الطاقة؟”.

وأجابت هيئة الغذاء والدواء بقولها “تحية طيبة، جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تعتبر آمنة وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة، والضرر الناتج عن هذه المشروبات هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية”.

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