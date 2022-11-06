بنيران صديقة.. مقتل 4 عناصر من الشرطة الإيرانية على يد زميل لهم

تواصل – فريق التحرير:

قتل 4 عناصر من رجال الشرطة الإيرانية، بالرصاص، من على يد جندي، في مركز للشرطة، بالقرب من بلدة بامبور، التي تبعد نحو 1260 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران، في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة جنوبي إيران.

مقتل 16 في الاحتجاجات

وشهدت المحافظة الواقعة جنوب شرقي إيران اضطرابات يوم الجمعة، قوبلت بقوة مفرطة من قوات الأمن وأسفرت، بحسب منظمة حقوقية، عن مقتل 16 شخصا في الأقل، في الأسبوع السابع للاحتجاجات.

خلاف شخصي

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم” عن قائد شرطة محلي قوله إن الجندي فتح النار بعد خلاف مع جندي آخر حول مسائل شخصية، وتم اعتقال الجندي على الفور.

ولم يتضمن التقرير تفاصيل أخرى، بحسب “أسوشيتد برس”.

ووفقا للقوانين الإيرانية تبلغ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية 24 شهرا للرجال الذين تبلغ أعمارهم 19 عاما فما فوق، حسب “الحرة”.

مقتل محتج أشعل النار في مقر للباسيج

وفي سياق منفصل، أفادت الوكالة، الأحد، بمقتل محتج، خلال هجوم شنه مهاجمان على مركز لقوات الحرس الثوري في مدينة ماهشهر جنوب غرب محافظة خوزستان، دون ذكر تفاصيل أخرى.

واستخدمت قوات الأمن، بما فيها متطوعون شبه نظاميون يعملون مع الحرس الثوري، القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم 41 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

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