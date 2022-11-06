«إحكام» تنوه عن تقديم الاعتراض على طلبات تملك العقارات

تواصل – فريق التحرير:

نوهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” لعموم المواطنين والجهات الحكومية بضرورة الاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك العقارات في منصة “إحكام”.

مدة الاعتراضات

وقالت “إحكام”، عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، إن من لديه اعتراض على الطلب المعلن، يحب عليه أن يتقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الطلب”.

منوهة أن ذلك يتم من خلال الدخول على المنصة بزيارة الموقع Ehkaam.sa

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“إحكام” ترد على أبرز الأسئلة

شاركت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات “إحكام”، عددا من الأسئلة الشائعة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وأوضحت “إحكام”، من خلال إجابتها على الأسئلة الواردة، طريقة رفع طلب الوراثة، ومدة ظهور الإعلانات، وإمكانية تعديل الطلبات.

وكان أبرز الأسئلة:

– هل يستطيـع من لديه مبايعة من حجـة استحكـام فرز نصيبه من مساحة الصـك؟

– فرز جزء من مساحة بصك حجة استحكام من خلال مبايعات هو من اختصاص المحاكم

– هل بالإمكان التعديل على الطلبـات المكتملة؟

– في حال وجود نواقص يتم إفادة صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل