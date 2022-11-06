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«الحربي» يحذر من خاصية حديثة في سناب شات.. تنتهك خصوصية المستخدم (فيديو)
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«الحربي» يحذر من خاصية حديثة في سناب شات.. تنتهك خصوصية المستخدم (فيديو)

«الحربي» يحذر من خاصية حديثة في سناب شات.. تنتهك خصوصية المستخدم (فيديو)

«الحربي» يحذر من خاصية حديثة في سناب شات.. تنتهك خصوصية المستخدم (فيديو)
١٢:٠٣:٢١ ص، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني، سالم الحربي، من خاصية حديثة في تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه الخاصية الحديثة تسمح للآخرين ومعرفة تفاصيل الاستوري الخاص بالمستخدم، وبالتالي تهديد خصوصيته وقد يتم تسريب بياناته.

وأضاف سالم الحربي، الأفضل هو عدم تفعيل هذه الخاصية نهائيا خاصيات للنساء والفتيات.

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وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي، من تحميل برامج قد تتسبب في حظر حساب المستفيدين في سناب شات.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: تجنب تحميل برامج الطرف الثالث، أو تنزيل صور قديمة من هذه التطبيقات والتي يتم إعادة نشرها على أنها حديثة في سناب شات وتتسبب في حظر حسابك”.

وأشار سالم الحربي، إلى أن خوارزميات سناب تحذف مباشرة حسابك بشكل نهائي في هذه الحالة”.

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الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات سالم الحربي سناب سناب شات

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