تدريب وتوظيف بالهيئة العامة للغذاء والدواء.. تفاصيل

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء و الدواء عن توفر أكثر من (50) فرصة شاغرة (للجنسين)، في مقر الهيئة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف – حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

الفرص الشاغرة (أكثر من 50 فرصة):

الممسيات الوظيفية

مهندس كيميائي.

أخصائي تغذية.

أخصائي إدارة خدمات.

أخصائي أمن سيبراني.

محاسب.

أخصائي موازنة مالية.

أخصائي إعلامي.

أخصائي إدارة مخاطر.

مهندس تقنية معلومات.

صيدلي.

أخصائي صحة عامة.

أخصائي تعاون دولي.

مهندس أجهزة طبية.

أخصائي بحث قضايا.

باحث أكاديمي.

وأخرى ,,,

الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.

أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

طريقة التقديم:

التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، مع كتابة “الهيئة العامة للغذاء و الدواء” في حقل “اسم المنشأة”:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )