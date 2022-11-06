أهم 10.. انطلاق مسابقة القرآن الدولية للعسكريين وضبط خاطفة طفلة مكة المكرمة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بمكة المكرمة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، انطلقت في مكة المكرمة اليوم.. المزيد هنا

الإمارات تعلن إلغاء كافة قيود كورونا

أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.. المزيد هنا

«الموارد البشرية»: نبحث أزمة إنهاء عقود 600 موظف في جامعة طيبة

أكدت المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل الحماد، أن الوزارة باشرت التقصي في قضية إنهاء عقود 600 موظف وموظفة في جامعة طيبة.. المزيد هنا

هل يؤثر نوع السكن على قيمة الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب

رد برنامج “حساب المواطن” على تساؤل أحد المواطنين بشأن إمكانية زيادة المبلغ المستحق في الحساب حال استخراج عقد إيجار إلكتروني.. المزيد هنا

عاجل.. نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من تايلاند إلى المملكة لاستكمال علاجه

أعلنت سفارة المملكة في تايلاند، أنه تم نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من تايلاند إلى المملكة لاستكمال علاجه.. المزيد هنا

إحصائية صادمة عن عدد المبتور قدمهم بسبب السكري في مكة

كشفت إحصائية حديثة عن عدد المواطنين الذين بترت قدمهم خلال عام واحد في مكة بسبب مرض السكري، لافتة إلى أن 466 قدم مواطن بُترت وكانت نسبة الذكور بينهم حوالي 87%.. المزيد هنا

«حساب المواطن»: الدفعة الـ 60 الخميس المقبل

كشف برنامج حساب المواطن، عن موعد إيداع الدفعة الـ 60 من البرنامج.. المزيد هنا

«المركزي» يعتمد قواعد التأمين الشامل على المركبات.. تعرف على الاستثناءات والأحكام

اعتمد البنك المركزي قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له.. المزيد هنا

«مساند»: 1875 ريالا راتب العاملة المنزلية التايلاندية ويمكن زيادة المبلغ في هذه الحالة

حدد برنامج “مساند”، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية راتب مهنة “عاملة منزلية” فقط من تايلند بمبلغ 500 دولار (1875 ريالا).. المزيد هنا

الداخلية تنشر فيديو للمتورطة في اختفاء طفلة مكة بعد القبض عليها

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو للمرأة المتورطة في اختفاء طفلة مكة المكرمة، بعد القبض عليها، و ذلك عبر حسابها على “سناب شات”.. المزيد هنا