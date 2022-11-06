«شؤون الحرمين» تعلن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية.. المميزات وتفاصيل التسجيل
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، إطلاق برنامج حفظ السنة النبوية للعام الجاري ١٤٤٤هـ.
وأوضحت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، شروط التسجيل في البرنامج كالتالي:
١- حفظ القرآن كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين.
٢- حفظ نصف القرآن لبلوغ المرام.
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مميزات البرنامج:
وتشمل مميزات البرنامج ما يلي:
– الدورة مكثفة يتفرغ فيها المشارك بشكل كامل من بدايتها حتى نهايتها
– الدورة حضورية
– توفير السكن والإعاشة
– شهادات للمشاركين
– كادر تعليمي مميز
رابط التسجيل
وأشارت رئاسة شؤون الحرمين، إلى أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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الإعلان عن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية للعام ١٤٤٤هـ
يشترط للتسجيل:
١- حفظ القرآن كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين.
٢- حفظ نصف القرآن لبلوغ المرام.
نهاية التسجيل ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ
للتسجيل:https://t.co/ji8uNdaXZ4 pic.twitter.com/RM8r1h5y00
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 6, 2022