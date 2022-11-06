«شؤون الحرمين» تعلن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية.. المميزات وتفاصيل التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، إطلاق برنامج حفظ السنة النبوية للعام الجاري ١٤٤٤هـ.

وأوضحت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، شروط التسجيل في البرنامج كالتالي:

١- حفظ القرآن كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين.

٢- حفظ نصف القرآن لبلوغ المرام.

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مميزات البرنامج:

وتشمل مميزات البرنامج ما يلي:

– الدورة مكثفة يتفرغ فيها المشارك بشكل كامل من بدايتها حتى نهايتها

– الدورة حضورية

– توفير السكن والإعاشة

– شهادات للمشاركين

– كادر تعليمي مميز

رابط التسجيل

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين، إلى أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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