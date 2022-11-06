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«شؤون الحرمين» تعلن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية.. المميزات وتفاصيل التسجيل
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«شؤون الحرمين» تعلن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية.. المميزات وتفاصيل التسجيل

«شؤون الحرمين» تعلن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية.. المميزات وتفاصيل التسجيل

«شؤون الحرمين» تعلن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية.. المميزات وتفاصيل التسجيل
٠٩:٣٤:٣٤ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، إطلاق برنامج حفظ السنة النبوية للعام الجاري ١٤٤٤هـ.

وأوضحت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، شروط التسجيل في البرنامج كالتالي:

١- حفظ القرآن كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين.

٢- حفظ نصف القرآن لبلوغ المرام.

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مميزات البرنامج:

وتشمل مميزات البرنامج ما يلي:

– الدورة مكثفة يتفرغ فيها المشارك بشكل كامل من بدايتها حتى نهايتها

– الدورة حضورية

– توفير السكن والإعاشة

– شهادات للمشاركين

– كادر تعليمي مميز

رابط التسجيل

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين، إلى أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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الكلمات الدلالية:
السنة النبوية برنامج حفظ السنة النبوية رئاسة شؤون الحرمين شؤون الحرمين

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