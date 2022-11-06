حرس الحدود :الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص «واجب وطني» .. وهذه عقوبتهم

تواصل- واس:

أكد حرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (15) سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

كما تتم مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، وأن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وتابع حرس الحدود، أن الإبلاغ عن المخالفين واجب وطني، داعيا إلى الإبلاغ عنهم بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقمين(999) و(994) في بقية مناطق المملكة.

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