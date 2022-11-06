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حرس الحدود :الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص «واجب وطني» .. وهذه عقوبتهم

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حرس الحدود :الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص «واجب وطني» .. وهذه عقوبتهم

حرس الحدود :الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص «واجب وطني» .. وهذه عقوبتهم

حرس الحدود :الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص «واجب وطني» .. وهذه عقوبتهم
٠٩:١٨:١٢ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أكد حرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (15) سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

كما تتم مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، وأن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

 

حرس الحدود السعودي القبض على مخالفين

وتابع حرس الحدود، أن الإبلاغ عن المخالفين واجب وطني، داعيا إلى الإبلاغ عنهم بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقمين(999) و(994) في بقية مناطق المملكة.

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السعودية حرس الحدود مخالفي الإقامة نظام أمن الحدود

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