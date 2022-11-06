ارتفاع أعداد الضحايا في تحطم طائرة فوق بحيرة فيكتوريا

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ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا، إلى 19 شخصا لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة فوق البحرية شمالي غرب تنزانيا، لدى محاولتها الهبوط في مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الرحلة التي أقلعت من العاصمة الاقتصادية دار السلام، صوب بوكوبا، المطلة على البحيرة، كانت تقل نحو 49 شخصًا.

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تحطّمت بعدما فشلت في الهبوط بالمطار

وأوردت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، في بيانها، أن الطائرة تحطّمت بعدما فشلت بالهبوط في مطار تنزانيا، أثر أعطال فنية بسبب عاصفة وأمطار غزيرة، حين كانت الرحلة قادمة من مدينة دار السلام.

وانتشرت صور للطائرة المحطمة شبه الغارقة في البحيرة، في حين أفاد قائد شرطة مقاطعة كاجيرا، ويليام موامباغال للصحافيين، أن السلطات تمكنت من إنقاذ عدد لا بأس به من الركاب، وفقًا لـ”العربية”.

وقالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث، وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.

وحاول عمال الإغاثة رفع الطائرة، من طراز “إيه تي آر-42″، من صنع شركة إيه تي آر الفرنسية الإيطالية، من المياه، مستخدمين الحبال ورافعات، وبمساعدة أهالي المنطقة.