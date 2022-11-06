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مشهد مهيب.. جريان السيول في تهامة عسير
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مشهد مهيب.. جريان السيول في تهامة عسير

مشهد مهيب.. جريان السيول في تهامة عسير

مشهد مهيب.. جريان السيول في تهامة عسير
٠٩:٢٢:٣٣ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد مهيبة لجريان وتدفق السيول في تهامة عسير.

وأظهر المقطع، جريان السيول الهادرة في تهامة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة المنطقة جعلها الله أمطار خير وبركة.

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وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتشمل الحالة كذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطارغزيرة تهامة عسير سيول عسير

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