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وظائف متاحة في الخطوط السعودية للشحن.. رابط التقديم

وظائف متاحة في الخطوط السعودية للشحن.. رابط التقديم

وظائف متاحة في الخطوط السعودية للشحن.. رابط التقديم
٠٩:٠٢:٤٧ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع  لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مسؤول التحميل Load Master

المؤهلات و الخبرات:

المدرسة الثانوية أو الدبلوم

يفضل الحصول على شهادة في دورات الطيران المطلوبة

خبرة 1-2 سنوات من الخبرة

المهام الوظيفية:

السفر في كل رحلة شحن حسب / عندما يوجهك المشرف المباشر.

راجع مستندات تخطيط الحمل / الوزن والموازنة ، وتحقق من كفاف أجهزة تحميل الوحدة لضمان الإعداد الصحيح.

ضمان التشغيل الآمن لأبواب البضائع.

مرحل على نظام تحميل ذاتي التشغيل لضمان السلامة.

تأكد من تحميل البضائع ضمن الحد الأقصى للاحتفاظ ، والحد الأقصى للمنصات النقالة لكل حدود الجانب ، والحد الأقصى للمنطقة ، والوزن ، والحد الأقصى للحمل التراكمي.

مراقبة التخزين الآمن والصحيح للعناصر ذات الطبيعة الخاصة مثل العناصر الثقيلة أو الضخمة ، والبضائع الخطرة ، (مثل: البضائع القابلة للاشتعال / المغناطيسية / الأنشطة اللاسلكية ، إلخ) ، والحيوانات الحية ، والمواد القابلة للتلف والبضائع الثمينة.

منع الطائرات من التلف بالداخل.

عندما تحتوي الشحنة على حمولة خاصة ، يجب إجراء فحوصات متكررة أثناء الرحلة وعند عبور الطائرة لضمان السلامة.

عن الشركة :

السعودية للشحن هي من الشركات الرائدة ولها ثقلها في سوق الشحن العالمي ومشهود لها بتقديم خدمات فعالة يمكن الاعتماد عليها بفضل محطاتها المحلية والعالمية التي تقدم خدمات شحن آمنة ومريحة. وتتميز الشركة بموقعها الاستراتيجي والفريد من نوعه في المملكة العربية السعودية وتعمل كحلقة ربط ووصل بين الشرق والغرب من خلال شبكة وجهاتها وسعات الحمولة المرنة على متن طائراتها، الأمر الذي يمكنها من تقليص الوقت المستغرق في مناولة الشحنة إلى أقصر وقت ممكن. وتملك السعودية للشحن شبكة واسعة من وجهات الشحن التي  تربط العالم ببعضه البعض في أربع قارات من خلال 225 وجهة دولية و26 محطة محلية.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الخطوط السعودية للشحن فرص عمل وظائف شاغرة

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